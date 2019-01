Partite IVA, con la Flat Tax si perde il diritto a detrazioni e deduzioni

editato in: da

(Teleborsa) – La Flat Tax, il regime forfettario previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per le Partite IVA, non consentirebbe ai professionisti di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste dall’ordinamento alle persone fisiche. Questo, secondo un’analisi di Facile.it in collaborazione con Mutui.it, il tallone d’Achille della nuova tassazione.

Lo studio, infatti, sottolinea che se da una parte la capacità di risparmio è più ampia sui redditi derivati dall’attività degli aderenti, dall’altra potrebbe comportare il venir meno delle agevolazioni. A questo proposito, poiché che il regime forfetario è sostitutivo, in assenza di altri redditi imponibili, il reddito dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF sarà nullo. Dal momento che deduzioni e detrazioni agiscono solo nel “mondo IRPEF”, ciò significa negarsi “il beneficio di beneficiare”.

A venire meno, dunque, sarebbero ad esempio le detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico, ma anche gli sconti fiscali attivi su determinate spese, quali gli interessi passivi sui mutui (detraibili al 19%), i lavori di ristrutturazione edilizia (50%) o di riqualificazione energetica degli edifici (65%). Senza dimenticare spese mediche (19%) e altro ancora.