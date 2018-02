Partenza al ribasso per i listini europei

(Teleborsa) – Indietreggiano in avvio le principali borse europee, dopo la pausa di riflessione presa ieri da Wall Street nonostante l’accordo sul budget che ha evitato lo shutdown.

L’Euro / Dollaro USA scambia a 1,226. L’Oro lima lo 0,14%. In lieve calo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 61,57 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a 123 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,96%.

Tra gli indici di Eurolandia sottotono Francoforte che mostra una flessione dello 0,70%, dimessa Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Parigi, che mostra un decremento dello 0,35%.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che inizia la seduta con un leggero calo dello 0,24%.

In luce sul listino milanese i comparti Banche (+1,47%) e Chimico (+1,25%). Giù Materie prime (-2,00%), Sanitario (-1,19%) e Utility (-1,14%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Banco BPM +4% dopo aver registrato un utile nel 2017. In primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 3,32% grazie ai risultati migliori delle attese. Positiva BPER, che vanta un progresso dello 0,98% in attesa della pubblicazione dei risultati del 2017, così come UBI Banca, che registra una plusvalenza dello 0,86%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem -2,16%. Sessione nera per Ferragamo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,14%. In caduta libera Recordati, che affonda del 2,01%. Pesante Tenaris, che segna una discesa di ben 2 punti percentuali.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Saras (+2,20%), FILA (+0,83%), Mutuionline (+0,68%) e Zignago Vetro (+0,63%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sias, che arretra del 3,23%. Calo deciso per Biesse, che segna un -1,67%. Sotto pressione ERG, con un forte ribasso dell’1,49%. Soffre Aeroporto di Bologna, che evidenzia una perdita dell’1,28%.