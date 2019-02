Per partecipare all’evento Google, arriva la lotteria dei biglietti

editato in: da

Non c’è sviluppatore web al Mondo che non desideri partecipare in prima persona all’evento dell’anno organizzato da Google per i professionisti del settore: il Google I/O 2019.

La “I” e la “O” stanno per input/output, ma il Google I/O è molto più di un semplice appuntamento per “nerd” o per giovani sviluppatori . Si tratta dell’evento più seguito dai Web Developer del Globo, incentrato sullo sviluppo di applicazioni web e mobili attraverso le tecnologie Google, quali Android, Chrome, Chrome OS, Google Web Toolkit e Google App Engine.

Un convegno tanto atteso quanto ambito, a giudicare dalle richieste di partecipazione che ogni anno saturano il sito ufficiale della manifestazione, al punto che per l’edizione 2019 gli organizzatori del Google I/O hanno indetto addirittura una lotteria che dal 21 al 27 Febbraio 2019 decreterà i fortunati vincitori dei biglietti.

In palio, ci sono dei posti in prima fila allo Shoreline Amphitheater (Mountain View, California) dove dal 7 al 9 Maggio 2019 si terrà la Conferenza Annuale “Google I/O” presieduta dall’azienda statunitense più famosa del Web.

Proprio così: chi vorrà prendere fisicamente parte alla Conferenza dovrà tentare fortuna con la “Dea Bendata” e sperare di aggiudicarsi un ingresso all’evento. Tutti coloro che desiderano partecipare all’estrazione dovranno iscriversi entro tali date alla lotteria compilando l’apposito form (disponibile sul sito web ufficiale del Google I/O) con i propri dati personali e gli estremi di pagamento.

Già, perché vincere la lotteria dei biglietti Google non significa ottenere un “lascia-passare” gratuito e incondizionato al Google I/O. I vincitori dovranno comunque sostenere un costo, solitamente molto alto, per prendere parte all’evento, ma il prezzo dei biglietti non è stato ancora reso noto.

Il Google I/O 2019 sarà anche un’occasione per festeggiare ancora una volta i vent’anni di attività che Google ha celebrato il 4 Settembre 2018. Una presenza – quella del famoso motore di ricerca nella nostra quotidianità – così forte, che oggi faremmo fatica ad immaginare un Mondo senza Google.

Vent’anni di successi e fatturati record che continuano a sbalordire gli analisti e a superare le più rosee previsioni di mercato. Lavorare con Google, inoltre, è una possibilità da non lasciarsi sfuggire per stipendi e condizioni di lavoro. Per diversi anni consecutivi l’azienda si è confermata al primo e al secondo posto del “Great Place to Work”, la classifica mondiale delle multinazionali dove si lavora meglio.