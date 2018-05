Parte il countdown a RiminiWelness 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Manca ormai pochissimo all’inizio di RiminiWellness e cresce l’attesa per conoscere le nuove discipline dedicate al fitness e al benessere.

L’appuntamento con la manifestazione organizzata da IEG, Italian Exhibition Group, è infatti alla Fiera di Rimini e lungo la riviera romagnola, dal 31 maggio al 3 giugno prossimi.

Arrivata alla tredicesima edizione, la manifestazione si conferma come il momento in cui vengono rivelate in anteprima numerose attività nell’ambito del fitness e del movimento, ma anche nel settore Foodwell.