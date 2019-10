Parte a Napoli la X edizione di Shipping and the Law: “The Shock of the New”

editato in: da

(Teleborsa) – Parte a Napoli la X edizione della conferenza internazionale Shipping and the Law: “The Shock of the New” . I vertici delle organizzazioni mondiali, europee ed italiane degli armatori si incontreranno il 9 e il 10 ottobre a Napoli, presso la storica Sala dei Baroni del ‘Maschio Angioino’ per discutere degli scenari futuri dell’industria marittima.

Tra i numerosi partecipanti interverranno i vertici delle associazioni armatoriali: il Presidente Esben Poulsson e il Vicepresidente Emanuele Grimaldi della International Chamber of Shipping (ICS) , il President elect della European Community Shipowners Associations (ECSA) ed esponente del gruppo Stena Claes Berglund, il tedesco Thomas Rehder

“The shock of the new” è il titolo scelto per il decennale di Shipping and the Law da Francesco S. Lauro, Avvocato marittimista e ideatore della manifestazione.

“Le questioni di cui si discuterà in questa due giorni – sottolinea Lauro – sono numerose e di grande impatto. Dallìevoluzione degli equilibri e degli assetti politici alle nuove barriere protezionistiche che caratterizzano gli scenari internazionali. Dallo sviluppo sempre più rapido delle scienze e delle tecnologie alla introduzione di nuove normative volte a difendere l’ambiente, limitare le emissioni e lottare contro i cambiamenti climatici. Tutti si sentono in prima linea e a Napoli potranno scambiarsi idee, esperienze e soluzioni.”