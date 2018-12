Parmalat dirà addio a Piazza Affari. L’azienda diventa francese

editato in: da

(Teleborsa) – Il dato è tratto: Parmalat diventa francese e si prepara a lasciare Piazza Affari. L’azionista storico, il Fondo Amber Capital ha infatti ceduto una quota del 6% ai francesi di Lactalis con i quali c’era un braccio di ferro da anni. Il colosso d’oltralpe sale dunque sopra il 95% del capitale ed annuncia il lancio di un’OPA residuale finalizzata al delisting.

Il pacchetto del 6,175% è stato acquistato ai blocchi da Lactalis, tramite il veicolo Sofil, si tratta di 114.546.237 azioni, rilevate ad un prezzo di 2,85 euro per azione. Il regolamento è previsto per il 5 dicembre.

Sofil, che deteneva già 1.662.787.476 di azioni ordinarie, pari al 89,631% del capitale sociale, sale così a 1.777.333.713 azioni ordinarie, portando la sua quota al 95, 805% del capitale.

Il superamento della soglia del 90% fa scattare dunque l’OPA residuale giacché Sofil non intende procedere al ripristino del flottante. Lactalis per il tramite di Sofil acquisterà tutte le azioni non in suo possesso escluse 2.049.096 azioni proprie in portafoglio, vale a dire sul 4,084% del capitale sociale di Parmalat.

Il successo dell’OPA comporterà ovviamente la revoca della quotazione delle azioni Parmalat dalla Borsa di Milano.