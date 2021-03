Parità di genere, Italo e ActionAid: oggi primo talk in occasione della festa delle donne

editato in: da

(Teleborsa) – Italo e ActionAid oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, hanno organizzato un evento digitale incentrato sulla parità di genere e la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Il webinar – a cui tutta la community potrà partecipare tramite i canali social ufficiali di Italo e ActionAid – inizierà alle 14 e le due realtà racconteranno le tappe di un percorso che hanno deciso di intraprendere per fornire gli strumenti di comprensione e di consapevolezza per ridurre la diseguaglianza di genere, realizzare l’empowerment femminile e lottare contro ogni forma di violenza.

“Attraverso diverse voci che interverranno per fornire punti di vista differenti e testimonianze dirette, ActionAid e Italo restituiranno una fotografia del momento che le donne stanno vivendo in Italia, concentrandosi in particolare sull’impatto della pandemia per la maggior parte ricaduto sulle loro spalle – si legge in una nota congiunta – Racconteranno la necessità di invertire il prima possibile la tendenza per realizzare un cambiamento concreto nella vita di tutte le donne, affinché siano finalmente rispettati i loro diritti, sia vinta la discriminazione e possano vivere libere dalla violenza. L’Italia non è un paese per donne e in questo anno le difficoltà sono aumentate, ma è possibile immaginare un percorso per costruire una società migliore, più equa e giusta, in cui donne e uomini avranno pari opportunità e pari diritti.”

Il talk, spiega la nota, è solo il primo passo della partnership: “un viaggio lungo 12 mesi per diffondere una cultura del cambiamento legato all’empowerment femminile e ai diritti delle donne. Nel corso dell’anno i dipendenti Italo e le loro famiglie riceveranno un’adeguata formazione per conoscere ed anche gestire e proteggersi dai possibili episodi di violenza domestica subiti o assistiti o di cui si viene a conoscenza. Ci saranno poi momenti dedicati ai più piccoli, un ulteriore approfondimento per la giornata contro la violenza sulle donne e diverse altre iniziative che culmineranno con un evento per l’8 Marzo 2022“.