Paresa ottiene finanziamento da Intesa Sanpaolo con garanzia SACE

(Teleborsa) – Paresa, impresa di Cesena all’avanguardia nella produzione di serbatoi per lo stoccaggio per il mercato italiano e sempre più anche per quello internazionale, ha ottenuto un finanziamento di 6 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, garantito da SACE in tempi brevi tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personal , a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante.

Intesa Sanpaolo conferma così il suo pieno supporto alle imprese ed all’economia reale, cui ha messo a disposizione 50 miliardi di euro di risorse in termini di credito, anche sospendendo le rate dei finanziamenti e aderendo all’anticipo della Cassa integrazione in deroga.

“Questa operazione – ha affermato Alberto Palladino, azionista di maggioranza della Paresa – in un periodo di emergenza COVID nel quale la nostra società ha subito una improvvisa riduzione del fatturato, contribuisce a garantire con maggiore serenità la continuità aziendale. Ringraziamo Intesa Sanpaolo per questo finanziamento e per la celerità dell’operazione, completata in pochi giorni dalla richiesta”

“L’operazione stipulata con la Paresa, grazie alla garanzia Sace, si inserisce nell’ambito dell’impegno profuso dal nostro Gruppo a sostegno delle imprese locali e del territorio, con tutte le soluzioni previste dal Decreto Liquidità”, ha spiegato Cristina Balbo, Direttrice regionale EmiliaRomagna e Marche di Intesa Sanpaolo.

