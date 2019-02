Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti con Boeing 777-243ER Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Il 173 esimo viaggio papale di Alitalia, prima visita di un Pontefice nella penisola arabica. Papa Francesco parte dall’aeroporto romano Leonardo da Vinci di Fiumicino domenica 3 febbraio 2019 alle 13:00 con il volo Alitalia AZ 4000 per il Viaggio Apostolico negli Emirati Arabi Uniti.

L’atterraggio all’Abu Dhabi International Airport del Boeing 777-243ER (EI-DBM) dal nome “Comune di Monte Argentario” con Jorge Mario Bergoglio a bordo è previsto alle 22:00 locali, le 19:00 in Italia.

Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio composto da quattro piloti e nove assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo è il Comandante Andrea Gori, che ricopre nella Compagnia il ruolo di Direttore operazioni volo ed è quindi il responsabile di tutti i piloti e assistenti di volo di Alitalia.

Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, Alitalia è la Compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero.