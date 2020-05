Panetta (BCE): rispettato il principio di proporzionalità

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE ricade sotto la giurisdizione della Corte di Giustizia europea, non di quella della Corte Costituzionale tedesca. A ribadirlo è stato Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Banca Centrale europea, in un’intervista sulla testata austriaca Der Standard. Per Panetta la sentenza riguarda semmai “il governo federale tedesco e la Bundestag“.

“Siamo in stretto contatto” con la Banca centrale tedesca, ha rassicurato Panetta, che poi respinge poi nello specifico l’accusa di non aver valutato il principio europeo di “proporzionalità” nel piano di acquisti di titoli pubblici: “abbiamo ampiamente parlato dei potenziali effetti collaterali del nostro programma. Sono state pubblicati studi sull’argomento – ha spiegato Panetta – La proporzionalità è stata discussa nei dettaglio, anche con la Corte di Giustizia UE”.