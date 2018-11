Pandora, conti “insoddisfacenti”. Titolo crolla in Borsa poi recupera

editato in: da

(Teleborsa) – Pandora rivede le stime per l’anno in corso dopo un terzo trimestre negativo. La società danese, attiva nel campo della gioielleria, ha rivisto la crescita del fatturato per l’intero anno, che ora dovrebbe attestarsi tra il 2 e il 4%, a fronte di una stima che prevedeva tra il 4 e il 7%. Rimane invariato l’Ebitda intorno al 32%.

Pandora è ancora alla ricerca del nuovo Amministratore Delegato dopo l’addio di Anders Colding Friis. Secondo quanto affermato dal Chief Financial Officer Anders Boyes, la società si prepara a lanciare un programma di significativa riduzione dei costi dopo un periodo “insoddisfacente”.

Il valore di mercato del brand, dopo essere salito a circa 18 miliardi di dollari tra il 2011 e metà 2016, è precipitato a circa 6,1 miliardi di dollari. Dopo le pesanti perdite in Borsa accumulate nel corso della mattina (arrivando anche a -12%) il titolo Pandora risale la china e mostra un lieve rialzo dello 0,86%.