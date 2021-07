Pandemia: Codacons premia Enel, Ferrovie, Intesa Sp, Telepass, Uliveto-Rocchetta

editato in: da

(Teleborsa) – Grandi società italiane che si sono attivate immediatamente per aver sostenuto il Paese in uno dei momenti di maggior difficoltà come quello vissuto lo scorso anno a causa del Covid: in tale ottica il Codacons assegnerà martedì 6 luglio il premio “Amico del consumatore 2020/2021”, riconoscimento che ogni anno l’associazione concede ai soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela della collettività, evento che quest’anno vede in primo piano l’emergenza sanitaria e le iniziative di solidarietà avviate dalle società premiate.



In particolare, si legge nella nota, il Codacons premierà: Enel per essersi tempestivamente attivata durante l’emergenza sanitaria allo scopo di fornire energia alle strutture sanitarie ordinarie e temporanee, lavorando a stretto contatto con le autorità regionali e la Protezione civile garantendo collegamenti alla rete elettrica, nuove forniture o aumenti di potenza, in modo veloce ed efficiente; Ferrovie dello Stato per aver tempestivamente attuato le disposizioni anti-Covid sui treni e nelle stazioni ferroviarie al fine di garantire viaggi in sicurezza ai cittadini e ai propri dipendenti, su mezzi sanificati e controllati mantenendo attivo il servizio anche con pochissimi passeggeri. Grazie all’impegno delle Ferrovie il trasporto ferroviario non si è interrotto durante la pandemia, e i treni hanno potuto viaggiare anche durante i giorni bui dell’emergenza sanitaria, garantendo la sicurezza di passeggeri e personale; Intesa Sanpaolo per l’impegno mostrato lo scorso anno durante la pandemia attraverso un piano di generose donazioni che ha consentito di potenziare il lavoro degli ospedali di tutta Italia, sostenendo la lotta al Covid e contribuendo a salvare vite umane. Un esempio di come le banche possano mettersi al servizio della collettività contribuendo alla crescita solidale del paese nelle situazioni di emergenza; Telepass per l’innovativa iniziativa “Safe & Clean” che ha consentito ai cittadini di ridurre il rischio di contrarre il Covid mediante il contatto con superfici e banconote. Non solo. Telepass nelle fasi calde dell’emergenza sanitaria ha avviato un generoso piano di donazioni in favore della Protezione civile, per rafforzare la battaglia contro il coronavirus e apportare un contributo concreto al paese; Uliveto-Rocchetta per l’opera di aiuto economico in favore degli ospedali del nostro paese e per il messaggio di grande valore sociale #vivilitalia diffuso in tv e sul web come positivo auspicio per una ripartenza post-Covid che possa indurre la collettività a tornare a viaggiare nel nostro bel paese.