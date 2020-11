Palenzona, autotrasporto fattore di competitività

editato in: da

(Teleborsa) – La crisi generale del settore dei trasporti tocca, insieme al mondo degli aeroporti e delle ferrovie, anche quello su gomma con particolare riferimento al settore delle autolinee e al movimento delle merci. Il calo del 53% medio nei passeggeri e del 25% nelle merci riflette l’entità delle ripercussioni sull’economia del comparto.

Dati esposti in occasione della presentazione del libro sui 5 anni del Forum di Conftrasporto-Confcommercio, durante la quale Fabrizio Palenzona, in veste di vice presidente di Confcommercio e presidente onorario di Conftrasporto, ha ribadito la funzione centrale dell’autotrasporto per la competitività del Paese.

Palenzona ha fatto riferimento all’effetto positivo delle concessioni, le cui tariffe, come quelle autostradali e degli aeroporti, sono mediamente inferiori agli altri paesi europei.