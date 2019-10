Palazzo Chigi smentisce articolo FT su conflitto interesse Conte per caso Retelit

editato in: da

(Teleborsa) – Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco e smentisce un articolo apparso sul Financial Times, relativo ad una consulenza resa dal Premier Giuseppe Conte, prima che assumesse l’incarico la prima volta, ad un fondo americano ritrovatosi in seguito al centro di un’indagine per corruzione finanziaria.

Il fatto concerne una consulenza legale relativa all’opportunità di esercitare la Golden Power sulla società Retelit, chiesta dal gruppo Fiber 4.0, il cui principale investitore è il fondo Athena Global Opportunities Fund sostenuto dal Vaticano e gestito da Raffaele Mincione. Una consulenza che fu chiesta all’allora avvocato Conte e sulla quale si ipotizza oggi un possibile conflitto d’interesse.

“Nei primi giorni del maggio 2018 – spiega Palazzo Chigi con una nota – l’allora avvocato Conte ha ricevuto dalla società Fiber 4.0 l’incarico di scrivere un parere pro veritate circa il possibile esercizio, da parte del governo, dei poteri di Golden Power nei confronti della società Retelit. In quel momento, ovviamente, nessuno poteva immaginare che, poche settimane dopo, un governo presieduto dallo stesso Conte sarebbe stato chiamato a pronunciarsi proprio sulla specifica questione oggetto del parere”.

“Per evitare ogni possibile conflitto di interesse – si precisa – il presidente Conte si è astenuto anche formalmente da ogni decisione circa l’esercizio della Golden Power. In particolare non ha preso parte al Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2018 (nel corso del quale è stato deliberato l’esercizio dei poteri di Golden Power), astenendosi formalmente e sostanzialmente da qualunque valutazione”.

“Si fa presente che in quell’occasione il presidente Conte era impegnato in Canada per il G7“, conclude la nota, aggiungendo che “non esiste nessun conflitto di interesse” e che “Conte ha reso solo un parere legale e non era a conoscenza e non era tenuto a conoscere il fatto che alcuni investitori facessero riferimento ad un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e oggi al centro di un’indagine”.

(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0)