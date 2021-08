Palantir vola a +10% dopo aver raddoppiato stima free cash flow 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima la performance di Palantir Tech, che si attesta a 24,77 con un aumento del 10,83%. Il titolo della società statunitense di software (specializzata nell’analisi dei big data) festeggia i risultati del secondo trimestre, che hanno battuto le attese degli analisti. Le entrate sono aumentate del 49% a 376 milioni di dollari nel secondo trimestre conclusosi il 30 giugno, e sono risultate superiori ai 352,3 milioni di dollari attesi dal mercato.

Palantir – il cui cliente più famoso è la Central Intelligence Agency (CIA) – prevede che le entrate del terzo trimestre saranno di circa 385 milioni di dollari, al di sopra delle stime degli analisti per 376,1 milioni di dollari. Il free cash flow rettificato per l’intero anno 2021 dovrebbe superare i 300 milioni di dollari, rispetto alla stima precedente per 150 milioni di dollari.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 25,37 e successiva a 26,87. Supporto a 23,88.