“Painting is back”, Intesa Sanpaolo: la pittura degli anni ’80 in mostra alle Gallerie d’Italia

(Teleborsa) – Gli anni Ottanta aprono la nuova stagione delle Gallerie d’Italia-Piazza Scala, museo di Intesa Sanpaolo a Milano. Dal 2 giugno al 3 ottobre 2021 va in scena la mostra “Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia”. Partendo da un titolo che è già un paradosso poiché la pittura in Italia in realtà non è mai tramontata, – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – a oltre un quarantennio da quei polimorfi e vitali anni Ottanta, la mostra propone una prima indagine sui protagonisti di quel decennio, che hanno provocatoriamente inteso la pittura come capacità felice e rapace di dipingere il mondo delle immagini con una vitalità nuova e che, da subito, ebbero una visibilità internazionale ed una fama quasi tracimante. La mostra è dedicata al pubblico delle nuove generazioni e procede per affondi, certamente non esaustivi ma rivelatori, della trasversalità vissuta dagli artisti in quegli anni.

“Siamo lieti di aprire al pubblico delle Gallerie d’Italia la mostra ‘Painting is back’, una affascinante rassegna che presenta la pittura degli anni Ottanta in Italia, accostando a capolavori di proprietà di Intesa Sanpaolo importanti opere di altre prestigiose collezioni – afferma Giovanni Bazoli, presidente Emerito di Intesa Sanpaolo –. In molte occasioni la nostra Banca ha ribadito con fermezza la convinzione che il patrimonio culturale e artistico possa essere una leva preziosa per avviare la rinascita del Paese. La nuova mostra, nel tempo difficile che ancora stiamo vivendo, è dedicata proprio a una stagione dell’arte italiana che trasmette un segnale di fiducia nel futuro. Intesa Sanpaolo, consapevole dell’importanza della missione civile affidata alle istituzioni museali, ha intensificato il proprio impegno nel rafforzare il ruolo delle Gallerie d’Italia come luoghi destinati a favorire la crescita sociale e culturale delle nostre comunità”.

Contemporaneamente alla mostra verrà pubblicato e distribuito un numero speciale della rivista “Flash Art”, che in nuova veste riunirà articoli, interviste, documenti legati agli artisti in mostra e che restituirà la ricchezza critica di quegli anni Ottanta di cui come rivista fu uno degli strumenti fondamentali della cultura artistica italiana internazionale.