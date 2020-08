Pagliuca (Cassa ragionieri): partiti bonus mille euro per mese maggio

editato in: da

(Teleborsa) – “L’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è stata corrisposta in automatico a tutti gli iscritti al nostro ente previdenziale che hanno beneficiato del bonus di aprile (che non devono, pertanto, presentare una nuova domanda), come previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104″. Lo ha reso noto Luigi Pagliuca, Presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili.

Chi, invece, non ha beneficiato dell’indennità per il mese di aprile e desidera chiederla per il mese di maggio, dovrà inviare la domanda alla Cnpr esclusivamente tramite la procedura informatica presente all’interno dell’area riservata del sito entro il 14 settembre 2020.