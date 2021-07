Pagamenti online, nuova soluzione Generali Italia-Unicredit

editato in: da

(Teleborsa) – Offrire ai propri clienti un’esperienza digitale sempre più completa e integrata: Generali Italia, grazie alla sinergia con Unicredit , introduce una innovativa soluzione di pagamento online, puntando a far aumentare l’incidenza dei pagamenti digitali.

Il servizio AccountToPay, basato sull’ultima Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2), introduce infatti a favore della clientela una semplificazione del processo di pagamento, consentendo di pagare tramite bonifico online precompilato. Si tratta del primo utilizzo effettivo in ambito assicurativo in Italia delle funzionalità di “Payment Initiation Service” per effettuare incassi online senza l’impiego di carte di credito e quindi svincolati dai relativi plafond.



Obiettivo dichiarato migliorare l’esperienza dei clienti e la qualità del servizio erogato, semplificando il processo di acquisto e rinnovo delle polizze e il pagamento dei premi successivi garantendo efficienza dei processi e tempi di esecuzione molto rapidi. Tutto ciò è possibile grazie a pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con beneficiario, importo e causale predefiniti che garantiscono semplicità, velocita, sicurezza e immediata riconciliazione automatica.

David Cis, Chief Operating Officer di Generali Italia ha dichiarato: “Come settore assicurativo possiamo avere un ruolo di rilievo, oggi e per il futuro: invecchiamento della popolazione, cambiamento climatico, instabilità macroeconomica e finanziaria, cybersicurezza e trasformazione digitale. E proprio rispetto a quest’ultimo ambito è ancora più importante dare concretezza e forza alla nostra ambizione di essere Partner di Vita delle persone, dimostrando di essere presenti e vicini con soluzioni tecnologiche, innovative concrete e immediate. Tramite la collaborazione con UniCredit stiamo progressivamente mettendo a disposizione dei nostri clienti una nuova e semplice modalità di pagamento, il PISP, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del cliente sempre più semplice e completa”.

“In UniCredit, lavoriamo affinché la tecnologia e la digitalizzazione siano parte integrante di tutti i servizi finali, ottimizzandone l’esecuzione e migliorando l’esperienza dei clienti”, dice Luca Corsini, Co-Head Global Transaction Banking di UniCredit. “AccountToPay è una soluzione di nuova generazione, sviluppata nell’alveo dell’ecosistema open banking, che supporta sia le aziende a rendere più efficienti e user friendly i propri processi di pagamento, che i consumatori che vedono ampliarsi le possibilità di acquisto di beni e servizi online in tutta sicurezza. Grazie alla collaborazione con Generali Italia è stato possibile rendere disponibile questa innovativa soluzione, che consentirà a tutti i clienti di poter pagare le proprie polizze assicurative in maniera semplice e direttamente dal proprio conto”.