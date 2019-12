Pagamenti elettronici: sì agli incentivi, ma di “sistema”

editato in: da

Incentivare i pagamenti elettronici è uno degli obiettivi principali del Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato dal Ministro Gualtieri e, di conseguenza, anche dell’intero Governo Conte Bis.

L’azione del Governo dovrebbe prevedere, già a partire dalla prossima Legge di Bilancio, diversi incentivi sia per i clienti che pagano con carta di credito sia per gli esercenti che accettano pagamenti elettronici, indipendentemente dalla cifra spesa dal cliente. Queste e altre dovrebbero essere misure utili a scoraggiare ulteriormente l’utilizzo dei contanti e, in questo modo, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale. Ma come dovrebbero essere i bonus per i pagamenti elettronici? Analizziamo nel dettaglio.

Incentivi pagamenti elettronici per clienti

Sarebbe opportuno che i clienti che decidono di pagare con carta di credito abbiano un vantaggio, anzi, un doppio vantaggio: economico e fiscale.

ll primo, un bonus economico per i pagamenti elettronici si potrebbe concretizzare in un sistema cashback che potrebbe rimborsare tutte quelle persone che utilizzano abitualmente bancomat, carte di credito o altre forme di pagamenti elettronici e digitali. In questo caso, è stato presentato allo studio del Governo il cosiddetto Bonus Befana che riguarderà tutti i pagamenti effettuati in maniera elettronica nell’anno precedente per acquisti di beni e servizi ben definiti con pubblici esercizi, artigiani e professionisti, e che sarà erogato a inizio dell’anno successivo, più o meno in corrispondenza dell’Epifania (da qui il nome Bonus Befana).

Probabilmente questa azione non è di immediata applicazione, ma certamente è un’ipotesi da promuovere.

Sul fronte fiscale, invece, il Governo dovrebbe rendere detraibili (con una percentuale almeno del 10%, se non del 22%, pari al valore dell’IVA o ancora di più) i pagamenti elettronici effettuati nei confronti di professionisti e artigiani che operano in settori più a rischio evasione. La possibile detrazione potrebbe invogliare i cittadini a pagare con carta tutti i rapporti intercorsi con professionisti e artigiani, rendendo, peraltro, queste stesse attività tracciabili a fini fiscali.

Sostegno all’intero ecosistema

Ma le misure di sostegno del governo non dovrebbero limitarsi a favorire l’uso della moneta elettronica da parte dei cittadini. Le misure del piano cashless dovrebbero andare anche nella direzione di una più convinta e diffusa accettazione da parte dei commercianti, soprattutto di quelli più piccoli, aiutandoli ad affrontare le maggiori spese che devono sostenere per l’adozione del POS. In questo caso, una riduzione delle commissioni e/o un credito di imposta sulle spese sostenute e documentate per l’installazione e la manutenzione del terminale sarebbero opportune.

“Ogni iniziativa adottata dal Governo per diffondere la cultura dei pagamenti elettronici è assolutamente un’opportunità per noi e per tutti gli operatori del settore e va in linea con le azioni di promozione e di diffusione che abbiamo messo in campo già da molti anni – ha commentato Dario Scacchetti, Amministratore Delegato di Ingenico Italia – L’unica condizione è che tutti gli stakeholder del mercato possano averne giovamento: gli esercenti, gli utenti, i fornitori di tecnologia e, quindi, non soltanto chi fornisce servizi bancari o l’ente statale”.

Secondo l’AD di Ingenico, è in capo alla politica imporre soluzioni come quelle sopra indicate che favoriscano l’abbandono del contante a vantaggio dei pagamenti elettronici. I fornitori di tecnologia, invece, dovrebbero contribuire mettendo a disposizione di esercenti, professionisti e clienti soluzioni che rendano più semplici, veloci e intuitivi i pagamenti con carta di credito e bancomat, agendo soprattutto sulla multi-funzionalità e sulla user-experience.

Ingenico, ad esempio, già nel corso dell’ultimo Salone dei Pagamenti 2019 (organizzato da ABI Eventi a novembre a Milano), ha presentato le sue soluzioni più innovative: i nuovi terminali full-Android e i nuovi dispositivi unattended che possono essere integrati in chioschi e totem. Questi moduli potranno rendere più fluidi i pagamenti, grazie a nuove interfacce touch e a colori e saranno ideali per favorire la diffusione di servizi a valore aggiunto in svariati ambiti: dalle casse del retail all’emissione di biglietti nei trasporti pubblici, dai pagamenti PagoPA per la pubblica amministrazione a tutte le iniziative di smart city che possono contribuire allo sviluppo di un nuovo modo di approcciare il cittadino. I terminali basati su Android, in particolare, si presentano sia all’esercente che al suo cliente offrendo un’interfaccia semplice e a molti già nota, simile a quella degli smartphone, che li aiuta a familiarizzare con applicazioni e servizi di pagamento elettronici e digitali.

“È più facile offrire i contenuti che il cliente finale si aspetta di utilizzare, che vanno dai pagamenti all’accettazione dei buoni pasto, alla chiamata di un taxi o all’uso della calcolatrice, passando attraverso uno schermo a colori, ampio e user-friendly, che sembra quello di uno smartphone” – ha aggiunto Scacchetti. – “E anche la forma dei terminali di pagamento dovrà essere sempre più simile a quella di uno smartphone. L’evoluzione futura dei sistemi di pagamento va sicuramente in questa direzione”.