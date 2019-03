Pagamenti digitali, italiani favorevoli all’incremento del servizio

editato in: da

(Teleborsa) – L’istituto Cattaneo, fondazione di ricerca operante da decenni a livello nazionale, ha intervistato 1000 cittadini italiani tra i 20 e 70 per condurre un’indagine sui pagamenti elettronici e le loro prospettive di crescita nel nostro paese. Dal sondaggio emerge una generalizzata propensione l’utilizzo di tale sistemi e, di come, se gli aspetti legati alla sicurezza venissero risolti, la loro diffusione avrebbe una crescita esponenziale tra le persone.

Un’ulteriore incentivazione, sempre a detta degli intervistati, potrebbe arrivare tramite all’applicazione di soluzioni collegate a vantaggi fiscali e alla presenza più ramificata di questi sistemi di pagamento all’interno delle strutture commerciali e di servizio, eliminando vincoli di spesa a cifre minime a cui molti condizionano il servizio.

Tra gli altri dati positivi emersi sono stati evidenziali quelli ricollegabili alla conoscenza degli strumenti di pagamento elettronici, superiore al 90% e quella dell’internet banking, che si attesta all’88%. Anche l’utilizzo di questi si dirama in maniera omogenea in tutte le zone geografiche della penisola con un incremento leggermente più alto nei soggetti maschili rispetto a quelli del gentil sesso.

Favorevole il giudizio degli degli addetti ai servizi che sostiene la necessità di una maggiore vivacità del settore. Infatti gli stakeholder sono sostanzialmente concordi nell’affermare la correlazione positiva tra l’ampliamento dell’uso del pagamento elettronico e la riduzione dell’economia sommersa. Inoltre anche le fasi di accertamento di controllo fiscale saranno più semplici e le agevolazioni fiscali per gli operatori commercianti collegate a tali pagamenti avranno un effetto espansivo sull’economia.