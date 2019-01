Pagamenti, 16 milioni di italiani preferiscono ancora il contante

editato in: da

(Teleborsa) – Italiani e contanti, un amore che sembra destinato a non tramontare. Nonostante i tentativi fatti per cercare di ridurne l’utilizzo, sembra proprio che gli abitanti dello Stivali non abbiano alcuna intenzione di dire addio a banconote e monete tanto che, secondo l’indagine commissionata da Facile.it, il 37% della popolazione adulta, pari a circa 16 milioni di persone, preferisce ancora pagare con denaro contante piuttosto che utilizzare carte di credito, bancomat o prepagate.



L’analisi, realizzata per Facile.it dall’istituto mUp Research in collaborazione con Norstat aveva l’obiettivo di fotografare le abitudini dei consumatori in materia di pagamenti. Se più di un italiano su tre (37%) dichiara di preferire il denaro contante alle carte di pagamento elettroniche, le percentuali cambiano sensibilmente in base alle caratteristiche sociodemografiche del campione.

LE DONNE PIU’ DEGLI UOMINI – La prima differenza è legata al genere e, a dispetto dei luoghi comuni che sovente ritraggono mogli intente a strisciare la carta di credito in preda ad attacchi di shopping compulsivo, sono proprio le donne a preferire in misura maggiore i contanti (40%) rispetto agli uomini (34%).

AL SUD PIU’ CHE AL NORD – Da un punto di vista territoriale, invece, emerge che banconote e monete sono maggiormente apprezzate al Meridione (41%), mentre sono le regioni del Nord-Ovest (31%) a manifestare la più bassa percentuale di gradimento per il contante.