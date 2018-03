Padova, il primo “Green Logistic Expo” da l’arrivederci al 2020

(Teleborsa) – Terminata a Padova la prima edizione di Green Logistics Expo, il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile. Due giorni e mezzo di apertura nell’area della Fiera con la presenza di 246 aziende, col Polo Mercitalia tra i protagonisti, e un bilancio molto positivo a giudizio degli stessi espositori. Una formula che ha portato per la prima volta in Italia una fiera che affronti in termini unitari il complesso tema della Logistica in tema di business, sostenibilità e stretta connessione con il mondo dell’industria e della produzione. Il nuovo appuntamento è ora per il 2020.

E un importante endorsment alla manifestazione era giunto sin dall’inaugurazione del Salone dall’Amministratore delegato del Gruppo FS, Renato Mazzoncini, che nel corso della tavola rotonda di apertura ha affermato: “Quando abbiamo presentato il nostro progetto per le merci, abbiamo dovuto farlo a Monaco, in Germania: adesso finalmente anche l’Italia ha una manifestazione di riferimento per la logistica e quando avremo una nuova presentazione potremo farla qui“.

Due giorni e mezzo di apertura, quindi, dedicati all’intermodalità, alla logistica industriale e al real estate, all’e-commerce e alla logistica urbana. Oltre 5100 i visitatori, un pubblico per la maggior parte rappresentato dal management della aziende di produzione, che ha visitato con interesse gli stand che hanno occupato su una superficie di 19.000 coperti e 1500 mq scoperti di aree demo. Affollati anche i convegni e i workshop, oltre 50 con circa 250 relatori. Un successo oltre ogni previsione per quello dedicato all’e-commerce che ha registrato oltre 700 partecipanti.

Numerose le novità presentate al salone: dai camion elettrici di FOUR, giunti in fiera da Roma e da Milano, al software per la ottimizzazione dei carichi groupage di Trans-Cel, l’azienda padovana di trasporto che ha appositamente assunto un matematico per elaborare il modello, fino al carro merci che si muove da solo negli scali grazie ad un piccolo motore elettrico proposto dalla calabrese Co.El.Da Software, con già un prototipo in prova su un binario messo a disposizione da RFI.

L’inaugurazione delle nuove gru elettriche a portale di Interporto Padova ha catalizzato l’attenzione degli operatori grazie al collegamento diretto audio/video dal Terminal intermodale proiettato su maxischermo allestito nella “sala conferenze” della Fiera. In conclusione, buoni contatti, opportunità di business e occasioni di aggiornamento professionale grazie all’ampia offerta di operatori, convegni e seminari.