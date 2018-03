Padoan, l’Ue faciliterà transizione con il nuovo governo

(Teleborsa) – Il governo uscente sta lavorando solamente al quadro tendenziale. Lo assicura il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, oggi 12 marzo 2018 a Bruxelles per la riunione dell’Eurogruppo. “Il governo sta lavorando sul quadro tendenziale, che comprende gli aggiornamenti in base alle variazione delle variabili esogene dell’economia mondiale, e alle nuove proiezioni del PIL e della finanza pubblica, definite in base a questo nuovo quadro, e basta. Quindi non ci saranno da parte del governo uscente ipotesi programmatiche, perché questo non è compito del governo uscente; è compito del prossimo governo”, ha spiegato Padoan.

“Ho appena concluso un incontro bilaterale con il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, è stato un colloquio molto cortese come al solito. Abbiamo parlato dei prossimi passi dell’Unione bancaria”.

Sul giudizio definitivo della Commissione europea sui nostri conti pubblici, il ministro ha chiarito: “ci sono stati casi di altri Paesi in cui si è atteso l’arrivo di un nuovo Governo prima di esprimere un giudizio definitivo, mi sembra che da parte della Commissione ci siano tutti gli estremi per facilitare questa transizione”.