Padoan, 83 miliardi investimenti pubblici da qui al 2032

(Teleborsa) – “Da qui al 2032 gli investimenti pubblici in infrastrutture ammonteranno a 83 miliardi di euro. Risorse che porteranno il Paese a livelli decisamente più elevati di quelli attuali“.

A dirlo è il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di una conferenza stampa al Tesoro con la BEI. “Il governo sta mettendo in pratica risorse importanti per investimenti pubblici. Con le leggi di bilancio 2017 e 2018 è stato istituito un Fondo per investimenti infrastrutturali che porteranno gli investimenti a un ammontare pari a 83 miliardi da qui al 2032” – ha spiegato il titolare del dicastero di Via XX Settembre -. “Questo flusso costante di risorse importanti – ha aggiunto – potranno portare la crescita potenziale a livelli decisamente più elevati rispetto agli anni duemila”.

Padoan ha fatto anche il punto sull’economia rivendicando quanto fatto finora dal Governo. “Osservo fenomeni di ripresa strutturali che vanno al di là delle congiunture. C’è un irrobustimento dei fondamentali – ha sottolineato – anche grazie a investimenti portati avanti dalle istituzioni internazionali come la BEI. Finalmente – ha detto il ministro – osserviamo un’inversione di tendenza sia per gli investimenti pubblici sia per quelli privati”.