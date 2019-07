Pace fiscale, scadenza 31 luglio: verso 2 milioni di richieste

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per aderire alla pace fiscale e tornare sulla “retta via”. Domani, mercoledì 31 luglio, infatti, è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda dirottamazione delle cartelle o di saldo e stralcio, i due provvedimenti che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata.

La riapertura dei termini fino alla fine di luglio riguarda i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019.

Le richieste viaggerebbero a passo spedito, verso i 2 milioni, 1,7 milioni quelle della precedente scadenza.

Per agevolare la procedura, sul portale http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it si può presentare direttamente online la domanda di adesione senza necessità di recarsi allo sportello, una strada scelta dalla maggioranza, circa il 60% dei contribuenti interessati.