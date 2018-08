Pace fiscale, obiettivo 3,5 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Dal prossimo anno potrebbe scattare la pace fiscale, ovvero quella misura che permetterà ai contribuenti italiani di mettersi in regola con il Fisco. L’entrata in vigore, dunque, è prevista per il 2019 così da non sovrapporla alla rottamazione.

Il provvedimento potrebbe essere inserito nel decreto fiscale che dovrebbe accompagnare anche quest’anno la Legge di Bilancio.

I dettagli sono ancora allo studio del governo, ma secondo i primi calcoli l’obiettivo dell’esecutivo è di recuperare circa 3,5 miliardi, utili come coperture, anche se si tratta di una misura una tantum.