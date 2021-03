PA, Funzione Pubblica assegna punteggio massimo a Relazione e Piano ENEA su performance

editato in: da

(Teleborsa) – Il Dipartimento della Funzione Pubblica (Dfp) promuove l’Enea assegnando ai documenti del ciclo della performance dell’Agenzia il punteggio più alto rispetto a tutte le amministrazioni pubbliche di sua competenza. Nello specifico – si legge in una nota – la Relazione sulla performance 2019 dell’Enea, il documento che rendiconta le attività in termini di obiettivi e risultati, ha ricevuto un punteggio di 83/100 rispetto alla media di 62/100 delle 82 pubbliche amministrazioni afferenti al Dfp.

“La Funzione Pubblica ha sottolineato la chiarezza e la completezza dei nostri documenti legati alla performance, evidenziando tra i punti di forza anche la coerenza con i documenti precedenti e con quelli di programmazione strategica, finanziaria e di bilancio”, spiega Diana Savelli, responsabile dell’Unità Studi, analisi e valutazione dell’Enea che cura la predisposizione dei documenti legati alla performance per l’Agenzia, in collaborazione con tutta la struttura organizzativa.

Enea ha raggiunto il massimo punteggio anche per il Piano Performance che individua gli obiettivi per il triennio 2020-2022, valutato 7,83/10 rispetto alla media di 4,94 di tutte le 82 PA prese in considerazione. “Si tratta di un importante risultato per l’Agenzia, soprattutto – commenta Savelli – tenendo conto della numerosità e della specificità delle nostre mission, che vanno dalla fusione nucleare all’economia circolare, e del grado di complessità dell’organizzazione, che opera su centri di ricerca e laboratori sparsi su tutto il territorio nazionale. Come ribadito più volte dal Presidente Testa anche in occasioni ufficiali, l’Enea ha investito molto sulle attività di pianificazione e rendicontazione delle attività, sia allo scopo di migliorare le proprie performance che per illustrare a tutti in maniera trasparente ed esaustiva gli obiettivi e le risorse messe in campo, nonché i risultati concreti raggiunti”.

Secondo la valutazione della Funzione pubblica la relazione 2019 e il piano performance 2020-22 dell’Enea hanno ottenuto punteggi superiori anche rispetto a quelli presentati l’anno precedente dall’Agenzia, che avevano ottenuto rispettivamente 71/100 (rispetto all’attuale 83) e 5,5/10 (contro 7,83).