Pa, Fp Cgil denuncia: girandola di incarichi in Inps, Tridico autorefereniziale

(Teleborsa) – “Girandola di incarichi all’Inps. Tutto cambia, tranne l’autoreferenzialità del presidente”. A denunciarlo è la Fp Cgil Nazionale, spiegando “apprendiamo che dal prossimo 16 dicembre decorrono nuovi incarichi dirigenziali di prima fascia all’Inps”.

Secondo il sindacato, ciò accade “senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali sul progetto organizzativo che il presidente Tridico intende affidare ai nuovi nominati”.

L’attuale “rimescolamento di incarichi” attuato dal Presidente – si sottolinea – sarebbe “privo di una strategia e di una visione” e “non supportato da una effettiva valutazione di merito dei dirigenti precedentemente assegnati nei rispettivi ruoli”.

La Fp Cgil Nazionale dunque critica “una riorganizzazione più orientata a sfasciare che a ricostruire senso e efficacia operativa”, in particolare lo smembramento in tre direzioni centrali, che invece “avrebbe potuto e dovuto essere ricondotto a unità organizzativa e di responsabilità con l’assegnazione dei distinti incarichi in tema di organizzazione, formazione, gestione e sviluppo delle risorse umane”.