PA, Consip: TIM vince gara per fornitura telefonia mobile

(Teleborsa) – Consip ha aggiudicato a Telecom Italia a nuova gara per la fornitura dei servizi di telefonia mobile alle Pubbliche amministrazioni. La convenzione, del valore di oltre 62 milioni, prevede la fornitura alle PA di 900mila utenze telefoniche – in abbonamento o ricaricabili – con la possibilità di addebito separato dei servizi fruiti a titolo personale. Inoltre, consente alle PA di noleggiare terminali radiomobili (telefoni e tablet di diverse tipologie e sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili) per i quali è incluso il servizio di manutenzione.

La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Il ribasso offerto dall’aggiudicatario è stato pari a circa il -7% rispetto alla base d’asta.

Tra i servizi aggiuntivi disponibili, spiega Consip, si segnalano: applicazioni per lo smart-working e il fleet-management; enterprise mobility management, per la gestione in sicurezza dei terminali; Bulk Sms, per l’invio massivo di sms a cittadini e dipendenti. L’iniziativa sara’ disponibile per un periodo di 18 mesi (più eventuali 12 mesi di proroga, nel caso le utenze disponibili non siano esaurite allo scadere della convenzione).

