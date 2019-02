P.A. Bongiorno: “Ci sarà un ricambio generazionale”

editato in: da

(Teleborsa) – “Questo è il primo Governo che ha investito in Pubblica Amministrazione e assunzioni.” Così commenta fiera il Ministro Giulia Bongiorno ai microfoni di “Agorà”, il programma condotto da Serena Bortone su Rai tre.

Sull’argomento il Ministro ha poi continuato confermando lo stanziamento di 130 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio per le assunzioni straordinarie. “Ci sarà un ricambio generazionale“, ribatte la Bongiorno contro chi è ancora scettico sul reale ringiovanimento del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda invece la riforma del sistema pensionistico, il Ministro aggiunge: “Da Quota 100 arrivano le richieste che avevamo preventivato, con il turnover al 100% tutti quelli che usciranno saranno sostituiti. Il fatto che sia differito al 15 novembre non è un problema, perché nella Pubblica Amministrazione l’iter delle autorizzazioni per le assunzioni prende dai sei agli otto mesi”.