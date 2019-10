P.A, acquisti su strumenti Consip per oltre 9,4 miliardi di euro (+19%)

editato in: da

(Teleborsa) – È di oltre 9,4 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati nei primi nove mesi del 2019 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti che la società gestisce per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il risultato segna un incremento del +19% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Un’offerta ampia e differenziata che fa segnare, al 30 settembre 2019, sempre più utilizzatori: Le amministrazioni, con quasi 92mila “centri di spesa” abilitati al sistema, hanno concluso 465mila ordini d’acquisto attraverso almeno una delle 96 iniziative attive (di cui l’80% presenta requisiti “green”); i fornitori aggiudicatari di gare o abilitati agli strumenti Consip sono oltre 130mila e di questi il 99% sono Micro, Piccole e Medie Imprese.

“I risultati al 30 settembre – commenta l’Amministratore Delegato di Consip, Cristiano Cannarsa – vedono ancora una volta tutti gli indicatori operativi in netta crescita. Ma non solo, l’incremento del +19% degli acquisti delle amministrazioni nel Sistema-Consip, rispetto allo stesso periodo del 2018, fa prevedere anche una chiusura dell’anno in sensibile crescita, confermando la fiducia di amministrazioni e imprese negli strumenti messi a loro disposizione”.

Per quanto riguarda gli strumenti di acquisto, è stato di 3,1 miliardi di euro (+13% rispetto allo stesso periodo del 2018) il valore acquistato su convenzioni e accordi quadro, corrispondenti a circa 65mila ordini.

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti di negoziazione: 3,2 miliardi di euro (+25% rispetto allo stesso periodo del 2018) il valore degli acquisti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), corrispondenti a 400mila contratti conclusi; 2,8 miliardi di euro (+13% rispetto allo stesso periodo del 2018) il valore degli acquisti sul Sistema dinamico d’acquisto della PA (Sdapa), corrispondenti a oltre 300 appalti specifici banditi. Ulteriori 0,3 mld di euro (+269% rispetto allo stesso periodo del 2018) derivano da acquisti conclusi attraverso le gare in ASP (application service provider), svolte autonomamente dalle amministrazioni utilizzando la piattaforma Consip.

Dal punto di vista operativo, sempre nel corso dei primi nove mesi del 2019, sono stati pubblicati 144 lotti attraverso 19 gare – per un valore bandito di circa 7,7 miliardi di euro – e sono stati aggiudicati 88 lotti attraverso ulteriori 19 gare. Quest’ultimo dato conferma la grande attenzione riservata all’incremento dell’offerta verso le amministrazioni e alla partecipazione delle imprese e in particolare delle Piccole e Medie Imprese.

Tra le pubblicazioni più rilevanti dell’ultimo trimestre: le nuove gare per buoni pasto, veicoli destinati alle forze dell’ordine, carburante extrarete e gasolio da riscaldamento nonché un’importante gara in ambito sanitario, l’Accordo quadro per i presidi per l’autocontrollo della glicemia.

Tra le aggiudicazioni/attivazioni più rilevanti: stent vascolari, contact center, veicoli blindati.

In notevole crescita anche le gare bandite in modalità ASP (application service provider), per le quali Consip rende disponibile la propria piattaforma di negoziazione alle amministrazioni per acquisti autonomi. Nei primi sei mesi del 2019 sono state bandite 849 gare (contro le 124 dell’intero 2018), per un valore di oltre 4,3 miliardi di euro