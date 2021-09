Oxford Nanopore, quotazione da 3,6 miliardi di sterline sulla Borsa di Londra

(Teleborsa) – Oxford Nanopore – società britannica che produce prodotti per il sequenziamento e l’analisi del DNA/RNA – ha fissato il suo prezzo di riferimento a 425 pence per azione, dopo il completamento della sua offerta pubblica iniziale (IPO), secondo quanto riferisce il Times di Londra. Questo valore le fornisce una valutazione di circa 3,6 miliardi di sterline.

Il giornale britannico scrive, citando un bookrunner, che l’offerta secondaria per la quotazione sul London Stock Exchange è stata aumentata di circa 12,7 milioni di azioni, dopo che l’offerta iniziale è stata superata. Ciò dovrebbe portare il totale raccolto a circa 600 milioni di sterline. La scorsa settimana, i bookrunner avevano fissato un prezzo indicativo di 375-450 pence per azione. La società è stata uno dei fornitori dei test Covid-19 al sistema sanitario nazionale britannico durante la pandemia.



“Sin da quando abbiamo fondato Oxford Nanopore, siamo stati spinti a rendere la scienza più accessibile, verso il nostro obiettivo di consentire l’analisi di qualsiasi cosa, da chiunque, ovunque”, ha dichiarato il CEO Gordon Sanghera nel comunicato che ha annunciato l’inizio del processo di quotazione. “Riteniamo che Oxford Nanopore sia l’ideale sia per rivoluzionare i mercati esistenti sia per crearne di nuovi – ha aggiunto – Un’IPO sarà un passo nel viaggio per trasformare la nostra visione in realtà, supportando i nostri ambiziosi piani di crescita e migliorando la nostra capacità di innovare”.

Secondo diversi osservatori, l’IPO di Oxford Nanopore sulla Borsa di Londra è anche una buona notizia per il mercato azionario britannico nel suo complesso, perché sempre più società biotech e farmaceutiche britanniche tendono a quotarsi al Nasdaq di New York.