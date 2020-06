OVS, via libera a primo finanziamento per grandi aziende con garanzia SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha firmato il decreto attuativo che rende operativa la garanzia di SACE a copertura dell’80% del prestito da 100 milioni di euro concesso a OVS da un pool di banche italiane guidato da Unicredit.

La garanzia, concessa nell’ambito dell’operatività di Garanzia Italia, lo strumento messo in campo da SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19, è la prima operazione completata attraverso la procedura specifica prevista dal Dl Liquidità a favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro.

Il gruppo ha una rilevanza strategica nel Paese, occupando in Italia oltre 7.600 dipendenti con un indotto di quasi 4.000 persone, e nell’ambito del finanziamento ha assunto alcuni impegni, in particolare quelli di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per la durata dello stesso e di non approvare nstribé diuire dividendi nel corso del 2020.

Il titolo OVS quotato in Borsa perde oggi il 6,9% e non beneficia di questa notizia, a fronte di un mercato che oggi mostra un andamento pesantemente negativo.