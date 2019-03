OVS ritrova appeal in scia investimento Tamburi

editato in: da

Seduta in rally per OVS, che mostra un forte rialzo del 9,80% in Borsa, complice l’acquisto del pacchetto del 17,835% circa del capitale sociale realizzato da Tamburi Investment Partners, che ha così portato la sua partecipazione al 22,747% del capitale.

Una mossa quella della TIP di Giovanni Tamburi che ha ridato appeal al titolo, alimentando la speculazione, con il broker che sembra fermamente credere in un’altra società del made in Italy, pur operante in un settore tanto difficile e volatile com’è quello del retail e dell’abbigliamento. Fra l’altro, il prezzo pagato da TIP (1,85 euro) per l’operazione realizzata con il Gruppo Coin offre un premio del 20% sui corsi borsistici dell’ultimo periodo.

Lo status tecnico di breve periodo di OVS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,782 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 1,904.

