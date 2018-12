OVS crolla dopo risultati e giudizi negativi analisti

editato in: da

Seduta molto negativa per il OVS, che mostra una discesa del 27,59% in Borsa dopo aver annunciato risultati di bilancio molto negativi ed aver incassato una serie di downgrade.

Equita ha abbassato il giudizio a hold, tagliando il prezzo obiettivo da 5 a 1,50 euro,in risposta a dati di bilancio negativi ed inferiori alle attese, con particolare riguardo a ricavi ed Ebitda, mentre Kepler Cheuvreux ha ridotto il target price a 1,70 da 3,30 euro.

La compagnia retail ha annunciato che le vendite nette (escludendo il sell-in a Sempione Fashion AG) pari ad € 1.010,5 milioni, in flessione rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (-1,4%), mentre l’EBITDA rettificato pari a 104,1 milioni è in flessione del 24,5%. “I risultati dei nove mesi risultano penalizzati per la seconda volta nell’anno da un andamento climatico molto sfavorevole”, ha spiegato la società, aggiungendo che il clima troppo caldo “ha comportato una contrazione del mercato in cui opera OVS di circa 7% rispetto al medesimo periodo dell’ anno precedente, che porta la contrazione su base progressiva dei nove mesi a circa 6,7%”.

Tornando alla performance del titolo in Borsa, il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per OVS, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 0,772. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,686.

