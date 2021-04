OVS, CdA approva bilancio. Pandemia pesa sui conti

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di OVS ha approvato il bilancio 2020, che si è chiuso con vendite totali a 1.018,5 milioni di euro, in diminuzione del 25,7% rispetto al 2019, a fronte di orari di apertura in diminuzione del 27%. L’EBITDA rettificato ammonta a 72,9 milioni di euro, in contrazione di 83,3 milioni, rispetto ai 156,3 milioni del 2019. Il risultato netto rettificato è negativo per 4,8 milioni di euro (+57,7 milioni nel 2019). Il CdA ha deliberato di non proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di dividendi.

Le vendite realizzate attraverso la propria rete di negozi si sono contratte del 27%, mentre quelle sul sito ovs.it sono incrementate del 63%, il doppio rispetto alla crescita del canale di riferimento in Italia. Tali andamenti si sono tradotti in un aumento di quota di mercato, che è passata dall’8,1% all’8,4%, in assenza di un aumento di superfici di vendita.

Gli investimenti dell’anno sono diminuiti di 10,8 milioni di euro rispetto al2019, “al fine di preservare cassa in un contesto che, soprattutto nella prima parte dell’anno, risultava essere molto incerto”, sottolinea la società. Al 31 gennaio 2021 la Posizione Finanziaria Netta rettificata del gruppo è pari ad 401 milioni di euro, il totale delle linee a disposizione è pari a circa 550 milioni di euro.

Sottolineando le “condizioni eccezionalmente sfavorevoli per il nostro settore”, l’amministratore delegato Stefano Beraldo si concentra sugli aspetti positivi registrati durante l’anno, sottolineando che “quanto alla evoluzione digitale numerosi sono stati gli obiettivi raggiunti, sia in termini di operations che di servizi ai clienti”.

“Inoltre, crediamo che la strategia di “OVS piattaforma”, caratterizzata dall’introduzione di nuovi brand, soprattutto “international icons” o “unexpected discoveries”, che saranno sempre più presenti nel nostro sito, e a volte nei negozi, comunque sinergici rispetto al nostro posizionamento, ci consentirà una forte scalabilità”, aggiunge.