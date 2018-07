Ottimismo a Wall Street. Trimestrali a pieno ritmo

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue in territorio positivo la borsa di Wall Street con l’attenzione degli investitori catturata dalla “earning season” che procede a pieno ritmo. In particolare, ha sorpreso in positivo la trimestrale di Alphabetche ha superato le aspettative di mercato spingendo in avanti tutto il settore tech e a nuovi massimi l’indice di riferimento Nasdaq. Bene anche 3M Company che ha visto aumentare vendite e ricavi. Tra le altre big, attesi i risultati di At&T e Texas Instruments.

Dal fronte macroeconomico, sono stati pubblicati il PMI manifatturieroe l’indice Fed di Richmond. Prima dell’avvio del mercato, è stato diffuso un aggiornamento sul comparto immobiliare statunitense, elaborato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA).

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, avanza a 25.196,43 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.813,25 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,09%); in frazionale progresso lo S&P 100 (+0,53%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori Materiali (+1,19%), Energia (+1,18%) e Telecomunicazioni (+0,95%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti Utilities (-0,53%) e Beni di consumo secondari (-0,47%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Technologies (+2,55%), Chevron (+1,95%), Johnson & Johnson (+1,88%) e Dowdupont (+1,77%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike, che continua la seduta con -1,02%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Biogen (+3,09%), Alphabet (+2,93%), Alphabet (+2,62%) e Celgene (+1,94%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Hasbro, che continua la seduta con -4,55%.