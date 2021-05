Ottima performance per Virgin Galactic dopo il successo dell’ultimo volo

editato in: da

(Teleborsa) – Protagonista Virgin Galactic Hldgs, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 16,94%, e si attesta a 24,64. La compagnia creata da Richard Branson per realizzare un’offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale ha completato sabato il suo primo volo in più di due anni, aumentando le possibilità della compagnia di avere successo nel portare i clienti paganti nello spazio.

Per Virgin Galactic è stato il terzo volo spaziale e il primo volo spaziale in assoluto da Spaceport America, la struttura nel New Mexico. In questo modo, il New Mexico è anche diventato il terzo Stato americano a spedire esseri umani nello spazio.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 25,22 e successiva a quota 26,22. Supporto a 24,23.