Ottima performance per Lennar dopo upgrade JPMorgan

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per Lennar, che mostra una salita bruciante del 4,33% sui valori precedenti, attestandosi a 79,54. Il titolo beneficia del fatto che JPMorgan ha alzato il rating del titolo da neutral a overweight. La banca d’investimento ha affermato che le azioni di Lennar sono “attraenti rispetto ai suoi concorrenti e che effettivamente non riflettono la trasformazione aziendale significativa e in corso

La società immobiliare aveva già registrato un’ottima performance nella seduta di ieri dopo che aveva diffuso risultati sopra le attese nel secondo trimestre dell’anno fiscale, terminato il 31 maggio.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 81,15 e successiva a 85,33. Supporto a 76,97.

(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)