Ottima performance per GEA Group dopo la revisione al rialzo della guidance

(Teleborsa) – Protagonista a Francoforte GEA Group, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,20% a quota 39,11. Il fornitore dell’industria di processo alimentare (e di una vasta gamma di altre industrie di processo) ha registrato una raccolta ordini in aumento per il quarto trimestre consecutivo; nei tre mesi a giugno sono stati pari a 1,29 miliardi di euro, il 25,1% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I ricavi, pari a 1.156 milioni di euro, sono diminuiti dello 0,8% a causa degli effetti del cambio e dei disinvestimenti.

“L’aumento degli ordini acquisiti nel secondo trimestre conferma la tendenza dei trimestri precedenti: la nostra attività sta guadagnando slancio in tutte le divisioni e regioni dell’azienda”, ha affermato il CEO Stefan Klebert. L’EBITDA prima delle spese di ristrutturazione è stato in aumento del 9,4% a 153,7 milioni di euro, mentre l’utile del periodo è aumentato del 70% a 76,9 milioni di euro.



Il gruppo ha rivisto al rialzo la guidance: ora si aspetta ora una crescita organica dei ricavi dal 5 al 7%, rispetto allo 0-5% precedente, mentre l’EBITDA prima delle spese di ristrutturazione a tassi di cambio è previsto in un range compreso tra 600 e 630 milioni di euro. In precedenza, fino alla fine di luglio, questa cifra era prevista tra 530 e 580 milioni di euro.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 39,65 e successiva a 40,64. Supporto a 38,66.