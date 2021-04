Ottima performance in Borsa per Eviso e Planetel dopo partnership

editato in: da

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per Eviso, che mostra una salita bruciante del 5,50% sui valori precedenti, attestandosi a 2,3. La società di Saluzzo, quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di energia elettrica per le aziende, ha siglato un accordo con Planetel per lo sviluppo e l’efficientamento, nel segno della crescita tecnologica. A seguito dell’annuncio, è effervescente anche Planetel, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,13%.

A partire dal mese di giugno 2021, centinaia di punti di consegna di energia (POD) di Planetel SpA, capofila dell’omonimo gruppo che opera nelle telecomunicazioni a livello nazionale, saranno serviti da eVISO SpA, società che ha inventato una piattaforma di intelligenza artificiale per raccogliere, raggruppare e analizzare i Big Data nel settore delle commodities.

“Questa sinergia è nata dalla reciproca volontà di collaborare nel nome della tecnologia e della crescita, scaturita da una visione e da una storia che accomuna le due realtà imprenditoriali, entrambe in forte espansione e con una forte solidità economica, votate all’innovazione e al miglioramento di processi, prodotti e servizi tecnologici”, ha commentato Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO.

“Grazie alla tecnologia del monitoraggio e alla capacità di analisi dei consumi potenziata dall’intelligenza artificiale della piattaforma eVISO, la gestione della materia prima “energia” di Planetel raggiungerà il massimo efficientamento, creando un valore aggiunto su ogni singolo punto – ha detto Mirko Mare, consigliere delegato di Planetel – L’ammontare del contratto rimane confidenziale, così come il numero dei POD, prossimo al migliaio”.

Le implicazioni tecniche assunte per eViso avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,4 e successiva a 2,61. Supporto a 2,19. Le implicazioni tecniche assunte per Planetel avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,333 e successiva a 5,493. Supporto a 5,173.