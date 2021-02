Otis Worldwide batte le attese nel trimestre, ma titolo non si scalda

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in ribasso per Otis Worldwide, che mostra un decremento dell’1,15%, nonostante la trimestrale migliore delle aspettative.

Il colosso degli ascensori ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione adjusted che si è attestato a 0,66 dollari contro i 0,58 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono pari a 3,5 miliardi superiore ai 3,36 miliardi indicati dal consensus. Per l’anno in corso, Otis stima un incremento dei ricavi su base organica tra il 2% ed il 4% ed un Eps adjusted tra 2,67 e 2,77 dollari.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Otis Worldwide evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Otis Worldwide rispetto all’indice.



Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Otis Worldwide restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l’impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 62,61 USD. La resistenza più immediata è stimata a 65,6. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 68,59, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)