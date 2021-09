Osai si aggiudica “importabnte” ordine per auto elettriche

editato in: da

(Teleborsa) – Osai Automation System, società quotata all’AIM Italia specializzata in macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, annuncia l’acquisizione di un “importante ordine” da un primario gruppo multinazionale, relativo ad una linea automatizzata per l’assemblaggio ed il testing di componenti legati alla sicurezza/sistemi di frenatura delle autovetture elettriche (BEV – Battery Electric Vehicle).

La società conferma dunque la sua focalizzazione nel settore della “green mobility”, che vede coinvolte le principali Divisioni di business.

“L’acquisizione di questo ordine – sottolinea Graziano Settime, Chief Commercial Officer – premia le capacità commerciali e tecniche di OSAI che, nonostante la contingenza del momento , le consentono di cogliere – nell’ambito di un mercato fortemente competitivo – le migliori opportunità legate al settore della mobilità sostenibile.