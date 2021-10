Osai pubblica primo bilancio di sostenibilità. CEO: acceleriamo su circular economy

(Teleborsa) – Osai Automation System (OSAI) – società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori – ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, riferito al 2020. “Riteniamo che promuovere uno sviluppo sostenibile, un’idea di impresa con attenzione al sociale, garantisca un maggior livello di competitività a livello globale e di stabilità nel lungo periodo per la società”, ha commentato Fabio Benetti, CEO di OSAI.

Il Valore economico prodotto nel 2020 ammonta a 32,3 milioni di euro, quello distribuito a circa 29,0 milioni di euro, mentre, quello trattenuto è pari a 3,3 milioni di euro. Il valore trattenuto viene investito nell’azienda ed è costituito principalmente da ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi.



Da un punto di vista degli indicatori di performance in ambito ESG, la società sottolinea che: dal 2019 il 100% dell’energia elettrica utilizzata deriva da fonte rinnovabile, con zero emissioni di CO2; i consumi energetici sono diminuiti del -12,1% rispetto al 2019, quelli idrici del -23,2%, così come la produzione dei rifiuti è scesa del -53,8% (99% dei quali è inviata a riciclo); ha raggiunto i 9 obiettivi ambientali triennali (fissati nel 2018), definendone altri ancora più sfidanti per il triennio 2021-23.

“Siamo soddisfatti che i risultati 2020 indichino che siamo sulla giusta strada, ma abbiamo nuovi obiettivi davanti a noi – ha aggiunto Benetti – Accelerare lo sviluppo dei progetti nell’ambito della Circular Economy, rafforzare la presenza nei mercati strategici e cogliere le opportunità di sviluppo nei settori in forte crescita come quelli legati alla mobilità elettrica e al medicale sono i nostri obiettivi strategici, affinché le soluzioni OSAI diventino il punto di riferimento per il mercato e l’azienda un partner affidabile e sostenibile”.