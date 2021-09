Osai, CdA approva semestrale. Outlook positivo per la 2° parte dell’anno

(Teleborsa) – Il CdA di Osai Automation System, società quotata all’AIM Italia specializzata in macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, ha approvato la Relazione semestrale consolidata del gruppo al 30 giugno 2021. I ricavi delle vendite sono stati pari a 12,69 milioni di euro, in incremento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente di circa 1,57 milioni di euro. La quota di export supera il 90%, in crescita dall’83% al 31 dicembre 2020. L’EBITDA è stato di 0,62 milioni di euro (1,52 milioni di euro al 30 giugno 2020), con un EBITDA margin pari al 4,45%, mentre il risultato netto è stato di -0,49 milioni di euro (0,21 milioni di euro al 30 giugno 2020). La Posizione finanziaria netta registra un minor indebitamento rispetto alla fine dell’esercizio precedente per circa 0,9 milioni di euro e si attesta a 10,54 milioni di euro.

“Il gruppo si aspettava un primo semestre del 2021 ancora debole e condizionato dall’incertezza dei mercati in cui la società opera – ha commentato l’AD Fabio Benetti – Il primo trimestre dell’anno è stato contraddistinto da uno scarso livello di ordinativi, flessione dovuta sia al dilatarsi delle tempistiche decisionali dei grandi gruppi multinazionali impegnati ad affrontare i postumi della crisi pandemica, sia alla transizione ecologica dell’auto verso l’elettrificazione, cui si sono aggiunte la crisi dei microchip e le difficoltà nel reperimento delle materie prime che minacciano le produzioni in diversi settori”.



“L’attività aziendale mostra un consolidamento dell’operatività nel corso del 2021, registrando un significativo incremento dell’attività commerciale del gruppo Osai nel secondo trimestre dell’anno e nei primi due mesi del secondo semestre – ha aggiunto Benetti – Questi dati favorevoli tracciano un trend in miglioramento e costituiscono una solida base che permetterà al gruppo la ripresa voluta e attesa nella seconda parte dell’anno”.

Nella seconda metà dell’anno, il gruppo prevede una ripresa legata, tra l’altro, ad un incremento degli ordinativi, tendenza confermata dall’andamento dei dati al 31 agosto 2021. Inoltre, gli investimenti a sostegno della crescita, “avranno effetti positivi sull’economia nazionale e internazionale, ampliando le opportunità di sviluppo del business da parte del gruppo in settori strategici quali semiconduttori e e-mobility“, si legge nella nota sui conti.