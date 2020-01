Orsero acquisisce 4 immobili strumentali tramite Fruttital

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Orsero – società operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi – ha approvato l’acquisto per il tramite della controllata Fruttital S.r.l., di 4 immobili strumentali al core business attualmente già utilizzati come piattaforme logistiche della stessa Fruttital, per un corrispettivo complessivo di ca. Euro 17 milioni.

Tale esborso verrà finanziato, per circa Euro 15 milioni, tramite un mutuo ipotecario decennale e, per la restante parte, con le risorse proprie del Gruppo derivanti dalla cessione recentemente effettuata di un immobile non strumentale e non a reddito.

L’Operazione comporterà – in applicazione del principio contabile IFRS 16 – un impatto positivo sulla PFN di Gruppo, che risulterà inferiore di ca. Euro10,5 milioni per effetto della differenza tra il valore di right of use degli Immobili (pari a ca. Euro 27,5 milioni) e il

corrispettivo per l’acquisto degli Immobili stessi. Inoltre, l’Operazione, in ragione della riduzione dei costi complessivi connessi alla proprietà degli Immobili rispetto al costo relativo al canone di locazione precedentemente corrisposto, comporterà effetti positivi sulla redditività di Fruttital e del Gruppo.

Gli Immobili hanno una superficie totale ca. 34.500 mq e sono ubicati a Milano, Verona, Roma e Molfetta (BA). Ciascuna piattaforma logistica costituita da un area di magazzino per la conservazione della merce a temperatura controllata, da un centro di maturazione banane, da area di lavorazione e confezionamento, area di ricevimento e spedizione, oltre ai relativi uffici operativi. Inoltre, nei siti di Verona e Molfetta sono presenti i nuovi centri per la preparazione della frutta di IV gamma (fresh-cut).