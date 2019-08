Oro vola su nuovi massimi grazie a sua natura di bene rifugio

editato in: da

(Teleborsa) – Il prezzo dell’oro continua a lievitare grazie alla sua natura di bene rifugio (safe heaven), che ha spinto i prezzi a superare abbondantemente la soglia dei 1.500 dollari per oncia. Stanotte al Comex di New York gli scambi si sono spinti fino a quasi 1552 dollari per poi assestarsi stamattina a 1.539,52 USD.

Gli investitori sembrano piuttosto scettici circa le possibilità di un accordo USA-Cina sul commercio, visto lo storico delle trattative più volte riprese e poi interrotte.

A gonfiare il prezzo del metallo prezioso anche la prospettiva di un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed, nella riunione di metà settembre, sempre più vicina.