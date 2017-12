Oro, prezzi in caduta ai minimi di 4 mesi

(Teleborsa) – Le quotazioni dell’oro viaggiano in calo toccando un minimo da quattro mesi a 1.266,30 dollari l’oncia con il trend che si conferma ribassista per il metallo giallo a causa della forza del dollaro e dei dati economici ottimistici. Statistiche che ancora una volta confermano le aspettative di un rialzo dei tassi USA, da parte della Federal Reserve, durante il meeting di questo mese.

Aspettative che rendono più appetibile la valuta USA, come investimento, con ripercussioni sulla domanda dell’oro, denominato in dollari.

Sul mercato aurifero pesa anche la scarsa avversione al rischio degli operatori, ulteriormente diminuita dopo i passi in avanti fatti da Trump sul fronte della riforma fiscale negli USA.

Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,97% e passa di mano a 1.264,26 dollari l’oncia.