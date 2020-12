editato in: da

(Teleborsa) – Apertura cauta per l’oro sulle borse asiatiche, in attesa che le nuove misure di stimolo fiscale degli Stati Uniti siano approvate nei prossimi giorni. Prosegue infatti il dialogo bipartisan per un disegno di legge da 908 miliardi di dollari.

I futures sull’oro sono aumentati dello 0,3%, prima di assestarsi nel corso della seduta. La performance a sette giorni è comunque in positivo del 2,49%.