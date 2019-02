Oro al top da due settimane a 1.327 dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Parte in rialzo la settimana per l’oro, con le quotazioni che arrivano a 1.327 dollari l’oncia, ai massimi delle ultime due settimane.

A favorirne l’ascesa del metallo prezioso hanno contribuito il progressivo deprezzamento del dollaro ed i segnali positivi giunti dalle trattative tra Usa e Cina sul commercio.

La perdita di valore del biglietto verde, in particolare, ha fatto da volano ai cosiddetti beni rifugio fra cui yen e oro, anche in risposta ai timori per l’aggravarsi del quadro macroeconomico. Una conferma è arrivata dal dato delle vendite al dettaglio, che hanno registrato una contrazione dell’1,2%, il più marcato da settembre 2009 e peggiore di quanto atteso.

La crescita del metallo giallo, fra l’altro, giunge al termine di una settimana decisamente favorevole per i mercati azionari, che attendono ora l’esito delle trattative USA-Cina e novità dai verbali della Fed e della BCE circa nuove politiche accomodanti.